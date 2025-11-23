Аэропорты Жуковского и Нижнего Новгорода закрыты для полетов
23 ноября 2025 в 09:35
Фото: © URA.RU
Еще два российских аэропорта ввели временные ограничения за последние два часа. Полеты недоступны в Жуковском и Нижнем Новгороде. В этих городах введен план "Ковер". О соответствующих мерах сообщила Росавиация.
