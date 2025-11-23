Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

«Они должны быть в тюрьме»: Трамп нашел предателей вокруг себя

Президент США обвинил конгрессменов-демократов в предательстве
23 ноября 2025 в 10:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп заявлял, что действия демократов ранее могли караться смертной казнью

Трамп заявлял, что действия демократов ранее могли караться смертной казнью

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп назвал предателями конгрессменов-демократов, которые призвали американских военных не повиноваться приказам его администрации в случае их противоречия закону. Об этом он написал в своих соцсетях.

Трамп обвинил конгрессменов в совершении серьезного преступления. «Предатели, которые призвали военных не слушаться моих приказов, должны быть в тюрьме прямо сейчас. <...> Это был подрыв государственного устройства на высоком уровне», — написал президент в Truth Social.

Конгрессмены, у которых есть опыт службы в армии или работе в разведке, выступили с призывом к военным не исполнять противоречащие закону приказы администрации Трампа. В ответ президент пригрозил демократам серьезными проблемами и отметил, что в прошлом за подобные действия могла грозить смертная казнь.

Продолжение после рекламы

Ранее Трамп предостерег демократов о серьезных последствиях за их призыв к военным не исполнять приказы. Он отметил, что ранее такие действия могли караться смертной казнью, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал