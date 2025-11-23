Украина дважды атаковала Москву за 3 часа
23 ноября 2025 в 08:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
ВСУ совершили очередной налет на Москву. Силы ПВО сбили второй украинский беспилотник за последние три часа. Об отражении вражеской атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал