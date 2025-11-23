Логотип РИА URA.RU
ВСУ пытались атаковать российские регионы десятками беспилотников

ВСУ пытались атаковать российские регионы 75 беспилотниками
23 ноября 2025 в 10:02
Российские силы ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 23 ноября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА», — говорится в публикации военного ведомства. Большинство беспилотников перехватили над акваторией Черного моря — 36. Еще 10 сбили над республикой Крым, над Брянской областью — 9, над Воронежской областью — 7, над Краснодарским краем — 4. Кроме того, вражеские дроны сбивали над Смоленской, Белгородской , Калужской, Рязанской областями и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что средствами ПВО был ликвидирован украинский беспилотный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Сейчас специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте, где обнаружены обломки БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, ночью 23 ноября в нескольких регионах страны была объявлена непосредственная угроза атаки беспилотников ВСУ. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

