ВСУ пытались атаковать российские регионы десятками беспилотников

Российские силы ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 23 ноября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА», — говорится в публикации военного ведомства. Большинство беспилотников перехватили над акваторией Черного моря — 36. Еще 10 сбили над республикой Крым, над Брянской областью — 9, над Воронежской областью — 7, над Краснодарским краем — 4. Кроме того, вражеские дроны сбивали над Смоленской, Белгородской , Калужской, Рязанской областями и Московским регионом.