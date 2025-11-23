ВСУ пытались атаковать российские регионы десятками беспилотников
Российские силы ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 23 ноября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА», — говорится в публикации военного ведомства. Большинство беспилотников перехватили над акваторией Черного моря — 36. Еще 10 сбили над республикой Крым, над Брянской областью — 9, над Воронежской областью — 7, над Краснодарским краем — 4. Кроме того, вражеские дроны сбивали над Смоленской, Белгородской , Калужской, Рязанской областями и Московским регионом.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО был ликвидирован украинский беспилотный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Сейчас специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте, где обнаружены обломки БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, ночью 23 ноября в нескольких регионах страны была объявлена непосредственная угроза атаки беспилотников ВСУ. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.