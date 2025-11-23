Представитель Трампа раскритиковал Киев за отказ признавать потерю территорий

Келлог сделал такое заявление, комментируя слова представителя Киева в ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал «позерством» слова представителя Киева в ООН о том, что Украина, в частности, не признает потерю территорий. Такое заявление он сделал в интервью.

Келлог в интервью Fox News охарактеризовал как позерство заявления представителя Киева в ООН о том, что Украина отказывается признавать потерю своих территорий и не согласится на ограничение численности вооруженных сил.