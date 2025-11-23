Во Вьетнаме рассказали о гибели почти сотни человек
Во Вьетнаме произошло крупное наводнение
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из-за масштабного наводнения, произошедшего в центре Вьетнама, погибли 90 человек, 12 — пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий.
«90 человек погибли, 12 пропали без вести из-за наводнения в центре Вьетнама», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на информацию ведомства.
Ранее во Вьетнаме российские туристы более суток ждали оказания помощи. Они оказались в затруднительном положении на мосту из-за масштабного наводнения, передает RT. Экскурсионный автобус, в котором находится около 20 граждан России, застрял в пробке на переправе — дальнейший путь оказался разрушен из-за размытой трассы.
