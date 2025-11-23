«Состояние критическое»: Украина встала на пороге мощного гуманитарного коллапса

Украинцы могут остаться без воды уже предстоящей зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предстоящей зимой Украина может столкнуться с острой проблемой отсутствия водоснабжения из-за многочисленных коррупционных скандалов и системных проблем в отрасли. Об этом в эфире украинского телеканала заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По словам депутата, украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство не принимает необходимых решений для исправления ситуации. «Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань стоит перед таким вопросом», — сказал Нагорняк в эфире «Новини.LIVE». Он также отметил, что государство уклоняется от политической ответственности за состояние водоканалов и не предпринимает никаких действий для решения проблемы.

Ранее во Львове около 50 тысяч жителей остались без воды из-за масштабной аварии на центральной магистрали. Тогда первый вице-мэр сообщил, что на обновление изношенных участков сети требуется 10 млрд гривен (примерно 238,7 млн долларов), однако эти средства отсутствуют в бюджете города. Последний подобный инцидент во Львове был зафиксирован в июне, когда без водоснабжения остались жители 74 улиц.

