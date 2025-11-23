Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

«Состояние критическое»: Украина встала на пороге мощного гуманитарного коллапса

Украинцы зимой рискуют остаться без воды из-за коррупционных скандалов
23 ноября 2025 в 08:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Украинцы могут остаться без воды уже предстоящей зимой

Украинцы могут остаться без воды уже предстоящей зимой

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предстоящей зимой Украина может столкнуться с острой проблемой отсутствия водоснабжения из-за многочисленных коррупционных скандалов и системных проблем в отрасли. Об этом в эфире украинского телеканала заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По словам депутата, украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство не принимает необходимых решений для исправления ситуации. «Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань стоит перед таким вопросом», — сказал Нагорняк в эфире «Новини.LIVE». Он также отметил, что государство уклоняется от политической ответственности за состояние водоканалов и не предпринимает никаких действий для решения проблемы.

Ранее во Львове около 50 тысяч жителей остались без воды из-за масштабной аварии на центральной магистрали. Тогда первый вице-мэр сообщил, что на обновление изношенных участков сети требуется 10 млрд гривен (примерно 238,7 млн долларов), однако эти средства отсутствуют в бюджете города. Последний подобный инцидент во Львове был зафиксирован в июне, когда без водоснабжения остались жители 74 улиц.

Продолжение после рекламы

Нагорняк в своем обращении затронул тему коррупционных скандалов на Украине. В Киеве 22 ноября прошла очередная акция протеста — жители требовали отставки президента Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака. Митинг проходил и неделей ранее — тогда организаторы заявляли, что подобные акции будут проводиться еженедельно. Впервые на площадь Независимости киевляне вышли из-за коррупционного скандала в энергетической сфере.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал