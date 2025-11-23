«Барселона» возглавила гонку, «Валенсия» сломила проклятие: как проходит 13-ый тур Ла Лиги
Очередной тур стартовал 21 ноября
В Испании в самом разгаре 13-й тур Ла Лиги сезона 25/26. Игры стартовали 21 ноября и продлятся до 24 ноября, а заключительным аккордом турнирной недели станет поединок «Эспаньол» — «Севилья». Расписание матчей испанского чемпионата по футболу и результаты уже прошедших игр — в материале URA.RU.
Расписание матчей
Очередной, 13-ый, тур испанской Ла Лиги стартовал 21 ноября матчем между «Валенсией» и «Леванте». Расписание игр тура выглядит следующим образом (время указано по ереванскому):
22 ноября, суббота
- "Валенсия" — "Леванте" (00:00);
- "Алавес" — "Сельта" (17:00);
- "Барселона" — "Атлетик Бильбао" (19:15);
- "Осасуна" — "Реал Сосьедад" (21:30).
23 ноября, воскресенье
- "Вильярреал" — "Мальорка" (00:00);
- "Реал Овьедо" — "Райо Вальекано" (17:00)
- "Бетис" — "Жирона" (19:15);
- "Хетафе" — "Атлетико Мадрид" (21:30).
24 ноября, понедельник
- "Эльче" — "Реал Мадрид" (00:00);
- "Эспаньол" — "Севилья" (00:00 25 ноября).
Результаты прошедших игр
Матч «Валенсия» — «Леванте»
«Валенсия» дома победила «Леванте»
В первом матче тура, который прошел в Валенсии, команда «Валенсия» одержала победу над «Леванте» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Уго Дуро, который благодаря этому голу довел количество своих забитых мячей в текущем сезоне Ла Лиги до четырех и стал лучшим бомбардиром команды.
Победа стала первой для «Валенсии» за последние два месяца и позволила команде прервать серию из семи матчей без побед. «Леванте», в свою очередь, потерпел уже третье поражение подряд. После этого матча «Валенсия» с 13 очками поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Леванте» с девятью очками остается на 19-й, предпоследней позиции.
Перед дерби в 13-м туре Ла Лиги обе команды имели серию неудачных результатов и находились в зоне борьбы за выживание. Матч получился напряженным и зрелищным. После перерыва инициатива перешла к «Валенсии»: на 52-й минуте Андре Алмейда пробил в перекладину, а чуть позже Диего Лопес поразил ворота соперника, однако после проверки системой ВАР был зафиксирован офсайд. Решающий гол забил Уго Дуро — его удар в падении через себя был засчитан и принес «Валенсии» важную победу.
Матч «Алавес» — «Сельта»
«Сельта» на выезде обыграла «Алавес»
В напряженном и жестком матче на стадионе «Мендисорроса» судьбу встречи решил один-единственный момент. «Сельта» одержала трудную победу над «Алавесом» со счетом 0:1, а победный гол с пенальти забил неизменный лидер команды Яго Аспас.
Первый тайм выдался вязким и контактным: команды много боролись и нарушали правила, оставляя мало места для голевых моментов. Самый яркий эпизод — жесткое столкновение с участием Лукаса Бойе, который был близок к удалению. Несмотря на владение мячом, «Сельта» редко доводила атаки до ударов по воротам.
Переломный момент наступил в середине второго тайма. На 53-й минуте Антонио Сивера бросился в опасный подкат в своей штрафной, и арбитр без колебаний указал на точку. Спустя две минуты капитан «Сельты» Яго Аспас холоднокровно реализовал пенальти, отправив мяч низом в левый угол.
После забитого гола «Алавес» так и не смог найти ключ к обороне гостей. Действия хозяев были поспешными и малорезультативными, а игра продолжала грешить жесткостью, что подтвердило предупреждение Пачеко. Тренеры обеих команд провели целую серию замен, пытаясь повлиять на игру.
В компенсированное время «Алавес» предпринял финальный штурм, заработав два угловых подряд, но защитники «Сельты» уверенно вынесли мяч из опасной зоны. На 96-й минуте рефери дал финальный свисток, зафиксировав трудовую победу гостей.
Матч «Барселона» — «Атлетик»
«Барселона» в большинстве обыграла «Атлетик» из Бильбао в гостевом матче
В рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в гостевом матче. Игра, которая прошла в Барселоне, завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
Два гола забил Ферран Торрес, по одному — Фермин Лопес и Роберт Левандовский. На 54-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойян Сансет получил прямую красную карточку. Этот матч стал для «Барселоны» первым на стадионе «Камп Ноу» после завершения его реконструкции.
Благодаря победе «сине-гранатовые» набрали 31 очко и заняли первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» опережает «Реал», который провел на матч меньше, по дополнительным показателям. «Атлетик» с 17 очками находится на восьмом месте.
Матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в гостевом матче 13‑го тура
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Осасуной» в выездном матче. Игра, которая прошла в Памплоне, закончилась со счетом 3:1 в пользу команды-гостя. Голы за «Реал Сосьедад» забили Браис Мендес, Гонсалу Гедеш и Андер Барренечеа. У «Осасуны» гол на счету Алехандро Катены.
В ходе матча на 87-й минуте нападающий «Осасуны» Иньиго Аргибиде был удален с поля за получение красной карточки. Стоит отметить, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые в этом сезоне вошел в стартовый состав в матче Ла Лиги и участвовал в игре в течение 60 минут.
После этого матча «Реал Сосьедад» имеет в своем активе 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Осасуна» с 11 очками находится на 17-й строчке.
Матч «Вильярреал» — «Мальорка»
«Вильярреал» одержал победу над «Мальоркой». Матч прошел на домашнем стадионе «Вильярреала» и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы за «Вильярреал» забили Жерард Морено и Тани Олувасейи, у «Мальорки» отличился Самуэл Кошта.
Благодаря этой победе «Вильярреал» продлил свою победную серию в чемпионате до четырех матчей, набрал 29 очков и занял третью строчку в турнирной таблице. «Мальорка» с 12 очками располагается на 16-м месте.
Рейтинг команд
На первом месте с рейтинге сейчас находятся «Реал» и «Барселона»
Сейчас в турнирной таблице чемпионата складывается крайне напряженная борьба за лидерство. «Реал» и «Барселона» идут ноздря в ноздрю, возглавляя таблицу с одинаковым показателем в 31 очко. Прямо за ними расположился «Вильярреал», который набрал 26 очков и прочно удерживает третью строчку. Четвертое место занимает «Атлетико» с 25 очками, что позволяет ему оставаться в зоне еврокубков.
Середину таблицы возглавляет «Бетис» с 20 очками, за которым следует «Эспаньол» с 18 очками. Далее идет плотная группа команд: «Хетафе» и «Атлетик» имеют по 17 очков, а «Реал Сосьедад», «Сельта» и «Севилья» поделили между собой следующие позиции, имея по 16 очков у каждой.
Зона, непосредственно примыкающая к стыковым матчам, также очень насыщена. «Алавес», «Райо Вальекано» и «Эльче» имеют в своем активе по 15 очков. Чуть ниже расположилась «Валенсия» с 13 очками, а за ней — «Мальорка» с 12 очками.
В зоне вылета пока находятся три команды. «Осасуна» с 11 очками занимает 17-ю позицию, которая является последней, позволяющей остаться в лиге. «Жирона» с 10 очками и «Леванте» с 9 очками находятся на 18-й и 19-й строчках соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Овьедо», у которого набрано 8 очков.
