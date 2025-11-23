Рубио опроверг ложь сенаторов США о мирном плане Трампа
Рубио подчеркнул, что мирный план Белого дома отражает позицию США
Фото: Official State Department / Freddie Everett
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявления американских сенаторов о том, что план президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине не соответствует позиции США и отражает точку зрения РФ. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал госсекретарь в социальных сетях, пишет CBS. Госдепартамент также подчеркнул, что план был разработан при участии как российских, так и украинских представителей.
По данным издания, ранее американские законодатели на международном форуме по безопасности в Галифаксе встретились с Рубио. Там он «заверил их, что документ не отражает позицию администрации Трампа».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль пока не получил официального представления плана, но Россия остается открытой для мирных переговоров. В Москве считают, что киевский режим Владимира Зеленского должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, поскольку потом может быть поздно. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.
