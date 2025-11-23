Рубио опроверг ложь сенаторов США о мирном плане Трампа

Рубио подчеркнул, что мирный план Белого дома отражает позицию США Фото: Official State Department / Freddie Everett

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявления американских сенаторов о том, что план президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине не соответствует позиции США и отражает точку зрения РФ. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал госсекретарь в социальных сетях, пишет CBS. Госдепартамент также подчеркнул, что план был разработан при участии как российских, так и украинских представителей.

По данным издания, ранее американские законодатели на международном форуме по безопасности в Галифаксе встретились с Рубио. Там он «заверил их, что документ не отражает позицию администрации Трампа».

