В еще одной стране высказались о создании базы НАТО рядом с Россией

По словам Петкова, власти Болгарии демонстрируют «полную бесхарактерность» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Планы НАТО построить в Болгарии крупнейшую в стране военную базу «унизительны» для страны. Об этом заявил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. По его словам, общественность выступает против углубления военного сотрудничества с альянсом.

«Наши власти демонстрируют полную бесхарактерность и отсутствие лидерских качеств. Создание очередной базы НАТО в Болгарии — очередное унижение. Более чем очевидно, что общество против углубляющейся интеграции с этим военным альянсом», — цитирует депутата РИА Новости. Он также отметил, что власти избегают проведения референдумов по вопросу создания базы или вступления в еврозону, поскольку результат, по его мнению, будет «слишком очевиден».