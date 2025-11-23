В еще одной стране высказались о создании базы НАТО рядом с Россией
По словам Петкова, власти Болгарии демонстрируют «полную бесхарактерность»
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Планы НАТО построить в Болгарии крупнейшую в стране военную базу «унизительны» для страны. Об этом заявил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. По его словам, общественность выступает против углубления военного сотрудничества с альянсом.
«Наши власти демонстрируют полную бесхарактерность и отсутствие лидерских качеств. Создание очередной базы НАТО в Болгарии — очередное унижение. Более чем очевидно, что общество против углубляющейся интеграции с этим военным альянсом», — цитирует депутата РИА Новости. Он также отметил, что власти избегают проведения референдумов по вопросу создания базы или вступления в еврозону, поскольку результат, по его мнению, будет «слишком очевиден».
Петков выразил уверенность в том, что углубление связей с НАТО приведет к серьезным изменениям в жизни страны и значительно усилит военное присутствие альянса на территории Болгарии. Как подчеркнул политик, даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. По его словам, это предложение не станет успешным в стране.
