В результате масштабного наводнения, которое случилось в центральной части Вьетнама, погибло 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Такие данные предоставила пресс-служба Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий. Что известно о стихийном бедствии — в материале URA.RU.

Тайфун «Калмаеги»

В начале ноября на территорию Вьетнама вышел тайфун «Калмаеги». Скорость ветра достигает 183 километров в час, а во время порывов — 220 километров в час. В связи с повышением уровня воды в реках и угрозой оползней эвакуировали 537 тысяч человек.

В Хошимине была опасность затопления. У побережья Дананга зафиксировали волны высотой до трех метров. В провинции Куангнгай пропали без вести трое рыбаков. В центральных регионах страны отмечены повреждения зданий, падение деревьев, а в ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии.

Последствия стихии

Уже в середине ноября на территорию страны обрушились обильные осадки, и пока ливни не прекратились. В центральных провинциях объем выпавших осадков превысил 1 100 миллиметров. Наиболее серьезно пострадала провинция Куангчи — под водой оказалось 1 400 домохозяйств.

В провинции Кханьхоа наводнение привело к трагическим последствиям: погибли семь человек, один человек числится пропавшим без вести, 19 человек получили ранения. Кроме того, затоплено более семи тысяч гектаров рисовых полей. За период с 16 по 17 ноября в отдельных районах зафиксировано выпадение от 300 до 400 миллиметров осадков.

Метеостанция в Кармане зарегистрировала 459 миллиметров осадков, а в Камфуок Донге — 487,5 миллиметра. В некоторых районах провинции Даклак количество осадков достигло 700–800 миллиметров, а уровень воды в реках поднялся на 4–5 метров — жителям пришлось укрываться на крышах домов. Низинные кофейные плантации полностью оказались под водой. По информации торговцев, фермеры смогли собрать лишь 10–15% урожая.

Существенный ущерб нанесен и провинции Биньдинь: из-за продолжительных ливней резко поднялся уровень воды в местных реках. Город Куинен практически полностью затоплен — вода достигла уровня окон зданий. По сообщению властей, ситуация по-прежнему остается сложной. В провинции Зялай в связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлена работа школ, что затронуло 26 тысяч учащихся.

Повышается уровень воды и в Хойане — древнем городе, включенном в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хойан еще не оправился от наводнения, произошедшего в конце октября. В местных СМИ публикуются фотографии, на которых видно, как туристы и местные жители перемещаются по улицам на лодках, проплывая мимо затопленных кафе и домов.

Экономический и транспортный ущерб

В результате «исторических» наводнений, экономический ущерб превысил 340 миллионов долларов. Стихия привела к разрушению или повреждению 946 жилых зданий, при этом 28 460 домов остаются затопленными полностью или частично. Кроме того, наводнения уничтожили почти 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, а еще 100 тысяч гектаров оказались под водой и могут быть повреждены.

Также наводнения нарушили транспортное сообщение между центральными и южными провинциями Вьетнама. Из-за воды, оползней и обвалов заблокированы 16 участков национальных автотрасс и 180 местных дорог. Помимо этого, прервано железнодорожное сообщение между указанными регионами страны.

Россияне сутки ждали помощь

Вечером 18 ноября при возвращении из Дананга в Нячанг автобус с российскими туристами застрял на мосту, который оказался под водой. Как рассказали путешественники, уровень воды стремительно поднялся, а маневр задним ходом оказался невозможен из-за автомобилей, следовавших за автобусом. В результате транспортные средства оказались изолированы от суши. Только 20 ноября спасатели провели эвакуацию примерно 20 российских граждан, которые более суток находились на мосту.

Туристам бояться нечего

Местный гид Артур поделился с «Коммерсант FM» информацией о ситуации в центральном туристическом районе — Нячанге. По его словам, в центральной части города обстановка стабильная, тогда как на западе и севере, где находятся жилые районы, ситуация сложная. Из этих районов ведется эвакуация населения, доставляется гуманитарная помощь на лодках. В зонах затопления задействованы сотрудники полиции, военные и спасатели.