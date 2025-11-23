Минские соглашения, о которых сказал Келлог, Киев систематически нарушал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки при разрешении украинского конфликта не хотят повторения ситуации с минскими соглашениями или Будапештским меморандумом. Вашингтон готов частично гарантировать соблюдение будущей сделки, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения „Минска-1“ или „Минска-2“. Часть гарантий ляжет на США», — заявил Келлог в эфире Fox News.

В период с 2014 по 2022 год Минск служил местом проведения переговоров, направленных на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. В сентябре 2014 года в столице Беларуси был подписан первый протокол, целью которого стало разрешение противостояния на юго-востоке Украины. 12 февраля 2015 года был утвержден комплекс мер по реализации минских договоренностей, известный как «Минск-2». Этот документ включал 13 пунктов и предполагал ряд шагов, в том числе прекращение боевых действий в Донбассе, отвод тяжелого вооружения от линии разграничения между силами Киева и ополчением, а также реализацию других инициатив для долгосрочного политического урегулирования ситуации в регионе. Однако власти Киева на постоянной основе допускали нарушения минских соглашений.

После Чернобыльской катастрофы в 1986 году в Украинской ССР усилились антиядерные настроения. В начале 1990-х годов международное сообщество настаивало на отказе Украины от советского ядерного арсенала. 5 декабря 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум в рамках присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе неядерного государства.

Документ не имел юридически обязательного характера, но предусматривал помощь Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Франция и Китай также предоставили гарантии, но без привлечения ООН или консультативных механизмов в случае конфликта. Меморандум позволил Украине сотрудничать с НАТО и получить экономическую поддержку, однако не обеспечил реальных юридических гарантий безопасности.