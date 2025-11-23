С покупателей машин Блиновской хотят взыскать миллионы рублей

С такими заявлениями, как утверждает издание, представитель Блиновской обратилась в суд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина обратилась в суд Москвы с требованием признать недействительными сделки по продаже автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7 и взыскать с покупателей почти 8 миллионов рублей. Это следует из материалов суда, сообщили журналисты.

По мнению Ознобихиной, Jeep Wrangler был приобретен за счет средств Блиновской и оформлен на ее мужа Алексея Блиновского, который затем продал машину. «Управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с покупателя 4 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской», — пишет РИА Новости. В отношении Audi Q7, как пишет издание, Ознобихина требует признать недействительной сделку от 16 октября 2022 года и вернуть в конкурсную массу Блиновской 3 950 000 рублей — такую сумму составляет действительная стоимость автомобиля на дату продажи.

Сделка по продаже Audi Q7 была заключена между ООО «Норма Авто» и Бражником А. А. Эти заявления к рассмотрению пока не приняты. Суд сейчас рассматривает заявление Ознобихиной, в котором она просит признать незаконной продажу Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею ранее за 600 тысяч рублей якобы, как пишет СМИ, ради госномера с цифрами «001».

