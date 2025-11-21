МО РФ показало бои за важный населенный пункт в ДНР
Появились кадры Минобороны РФ из освобожденного Ямполя в ДНР
Видеокадры из населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике, который был освобожден военнослужащими группировки войск «Запад» попали в распоряжение URA.RU. Материал датирован 21 ноября 2025 года.
На кадрах запечатлены последствия боев за населенный пункт. Подразделения группировки «Запад» продолжают укреплять позиции на освобожденных территориях Донбасса.
Ямполь стал четвертым населенным пунктом, освобожденным Вооруженными Силами Российской Федерации в Донецкой Народной Республике за последнее время. Ранее под контроль российских войск перешли Новоселовка, Ставки и Масляковка, о чем сообщало Минобороны.
