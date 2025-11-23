Россиянам напомнили об изменениях в выплате пенсий
Пенсии россияне получат досрочно
В декабре 2025 года пенсионные выплаты будут производиться по особому графику, сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Изменения связаны с предстоящими новогодними праздниками и переносом январских начислений. По словам парламентария, январские пенсии начнут перечислять заранее.
«В декабре пенсионные выплаты будут проходить по особому графику, согласованному Социальным фондом России и банками. Это связано с длинными новогодними праздниками и переносом январских начислений, чтобы пенсионеры получили средства до начала выходных», — пишет RT со ссылкой на Говырина.
Первые выплаты стартуют 25 декабря, основной поток придется на 26–29 декабря, а в некоторых регионах деньги могут поступить уже 24 декабря. Средства поступят на карты или будут доставлены почтой, отметил Говырин. Перерасчет пенсий с учетом индексации 2026 года (рост страховых пенсий на 7,6%) проведет Социальный фонд автоматически, повышенные суммы пенсионеры получат уже в декабре.
Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, деньги зачислят в течение последней недели декабря. Банки обязаны провести операции не позднее 30 декабря — последнего рабочего дня года. Для получающих наличные через почтовые отделения выплаты начнутся 26 декабря и завершатся 30-го числа.
В северных и дальневосточных регионах доставка часто стартует на день-два раньше из-за расстояний и погодных условий. Декабрьская пенсия поступит по стандартному графику — с 3 по 25 декабря, а если дата выплаты совпадает с выходным днем, то средства перечислят заранее. Проверить точную дату выплаты можно в личном кабинете СФР, на портале «Госуслуги» или в отделении почты.
Ранее в Социальном фонде сообщили, что средний размер пенсии по инвалидности в России превышает 15 тысяч рублей в месяц. На 1 октября средний размер выплаты составил 15 871 рубль, тогда как в начале года этот показатель равнялся 15 488 рублей, передает «Национальная служба новостей». У работающих граждан пенсия по инвалидности в среднем составляет 16 037 рублей, а у неработающих — 15 796 рублей.
