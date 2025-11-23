ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку в Брянской области, есть раненый
23 ноября 2025 в 13:23
Украина атаковала Брянскую область. ВСУ совершили массированный артобстрел местного поселка Белая Березка. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. В результате террористической атаки местный житель получил ранение. Как уточнил глава региона, ему уже помогли медики.
