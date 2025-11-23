Аэропорт Внуково не принимает рейсы
23 ноября 2025 в 13:40
Срочная новость
Аэропорт Внуково приостановил работу. Авиагавань не принимает рейсы на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. В ведомстве отметили, что меры приняты ради безопасности полетов.
