В Ноябрьске завоют сирены
23 ноября 2025 в 14:37
Проверка системы оповещения пройдет 25 ноября
В Ноябрьске (ЯНАО) 25 ноября будет проведена проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«25 ноября 2025г. будет проведена проверка готовности муниципальной системы оповещения населения с подачей звукового сигнала „Внимание Всем!“ и речевого сообщения. Сохраняйте спокойствие», — сообщается в telegram-канале ЕДДС. Проверка будет проводится в 10:00.
