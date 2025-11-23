В Ноябрьске завоют сирены

В Ноябрьске (ЯНАО) 25 ноября будет проведена проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«25 ноября 2025г. будет проведена проверка готовности муниципальной системы оповещения населения с подачей звукового сигнала „Внимание Всем!“ и речевого сообщения. Сохраняйте спокойствие», — сообщается в telegram-канале ЕДДС. Проверка будет проводится в 10:00.