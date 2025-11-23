Звездные повара сняли еще один выпуск гастрономического шоу на Ямале

Известные кулинары угостили ямальцев кашей из кедровых орехов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) состоялись съемки телеперадачи «Повара на колесах». В эфир Первого канала передача выйдет 23 ноября. Известные кулинары угостят ямальцев кашей из кедровых орехов, а сами попробуют боттаргу и сугудай.

«„Повара на колесах“ в Салехарде! На Крайнем Севере, они попробуют боттаргу и сугудай из щекура со свежей печенью налима, а также приготовят олений язык с кашей из кедровых орехов», — сообщили в официальном telegram-канале Первого канала.