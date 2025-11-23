Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Новом Уренгое загорелась заброшенная гостиница. Видео

23 ноября 2025 в 13:47
Пострадавших в результате пожара нет

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) вечером 22 ноября произошел пожар в здании бывшей гостиницы на улице Сибирской. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Новом Уренгое в не эксплуатируемом здании по улице Сибирская горел мусор на площади 2 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар произошел вечером 22 ноября.

В здании раньше располагалась гостиница. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

