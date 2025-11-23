Урсула выступила с дерзким заявлением касательно мирного плана США
Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство планом Трампа по Украине
Фото: Официальный сайт Европарламента
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приняла мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Она заявила о несогласии с рядом его пунктов, которые касаются уступок со стороны Киева.
"Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы", — сказала Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.
Ранее европейские лидеры также заявили о несогласии с планом США. Они подчеркнули, что не поддерживают идею признания суверенитета России над Крымом, Донбассом и рядом других территорий, а также идею о сокращении численности украинской армии и о российских активах, замороженных на Западе. По данным западных СМИ, Европа подготовила ответ на американский мирный план, пишет RT.
США представили свой мирный план, некоторые из пунктов которого предполагают вышеуказанные уступки со стороны Киева. Госсекретарь Штатов Марко Рубио, чьи слова передает "Царьград", подчеркивал, что предложение было разработано Вашингтоном на основе предложений российской и украинской сторон и может стать основой для переговоров по конфликту. В Москве отметили, что знают об этом плане, но официально его не получали, что работа с американскими представителями продолжается по линии, намеченной в Анкоридже на Аляске, и что эффективность ВС РФ на фронте должна склонить украинского президента Владимира Зеленского к переговорам.
