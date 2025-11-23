Урсула выступила с дерзким заявлением касательно мирного плана США

Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство планом Трампа по Украине Фото: Официальный сайт Европарламента

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приняла мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Она заявила о несогласии с рядом его пунктов, которые касаются уступок со стороны Киева.

"Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы", — сказала Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

Ранее европейские лидеры также заявили о несогласии с планом США. Они подчеркнули, что не поддерживают идею признания суверенитета России над Крымом, Донбассом и рядом других территорий, а также идею о сокращении численности украинской армии и о российских активах, замороженных на Западе. По данным западных СМИ, Европа подготовила ответ на американский мирный план, пишет RT.

Продолжение после рекламы