NYT: США намерены провести переговоры с Россией по мирному плану Трампа
США собираются провести переговоры с РФ после встречи в Женеве
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США планируют организовать переговоры с Россией после встречи с европейскими партнерами в Женеве. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
«В настоящее время разрабатываются планы по проведению отдельных переговоров между Соединёнными Штатами и Россией», — пишет The New York Times со ссылкой на представителя США. Отмечается, что на встрече в Швейцарии примут участие представители Украины, США, Великобритании, Германии и Франции. По данным западных средств массовой информации, в город уже прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Они присоединятся к министру армии США Дэниэлу Дрисколлу.
Ранее глава офиса президента Украина Андрей Ермак, назначенный главой украинской делегации, встретился с европейскими советниками по безопасности в Швейцарии. Также предстоит встреча с представителями Вашингтона. Они обсуждают новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Евросоюз при этом не устраивают некоторые пункты документа, в частности о суверенитете России над рядом территорий, пишет «Национальная служба новостей». Западные СМИ заявили, что у президента Украины Владимира Зеленского нет иного выхода, кроме как подписать этот план, отмечает RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва знает о плане, но официально его не получала. Он добавил, что работа с США продолжается в рамках достигнутого уровня в Анкоридже на Аляске. По его словам, эффективность российской армии на фронте должна склонить Зеленского к переговорам. Россия при этом не раз подчеркивала свою приверженность мирному урегулированию конфликта.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.