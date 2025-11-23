NYT: США намерены провести переговоры с Россией по мирному плану Трампа

США собираются провести переговоры с РФ после встречи в Женеве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США планируют организовать переговоры с Россией после встречи с европейскими партнерами в Женеве. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

«В настоящее время разрабатываются планы по проведению отдельных переговоров между Соединёнными Штатами и Россией», — пишет The New York Times со ссылкой на представителя США. Отмечается, что на встрече в Швейцарии примут участие представители Украины, США, Великобритании, Германии и Франции. По данным западных средств массовой информации, в город уже прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Они присоединятся к министру армии США Дэниэлу Дрисколлу.

Ранее глава офиса президента Украина Андрей Ермак, назначенный главой украинской делегации, встретился с европейскими советниками по безопасности в Швейцарии. Также предстоит встреча с представителями Вашингтона. Они обсуждают новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Евросоюз при этом не устраивают некоторые пункты документа, в частности о суверенитете России над рядом территорий, пишет «Национальная служба новостей». Западные СМИ заявили, что у президента Украины Владимира Зеленского нет иного выхода, кроме как подписать этот план, отмечает RT.

