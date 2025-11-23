Орешкин: Россию невозможно сокрушить санкциями

«Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая», — сказал Максим Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так он ответил на вопрос о возможности подавления России посредством экономических санкций. Замглавы администрации главы РФ подчеркнул, что за последние два десятилетия экономическая система страны значительно укрепилась и сейчас обладает высоким уровнем устойчивости.