Орешкин: Россию невозможно сокрушить санкциями
Орешкин прокомментировал санкции Запада против РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Экономические санкции не способны разрушить экономику России. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая», — сказал Максим Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так он ответил на вопрос о возможности подавления России посредством экономических санкций. Замглавы администрации главы РФ подчеркнул, что за последние два десятилетия экономическая система страны значительно укрепилась и сейчас обладает высоким уровнем устойчивости.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). В ходе него он заявил, что санкции и иные незаконные ограничительные меры раздробили мировую экономику, слова Орешкина передает RT.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
- читатель23 ноября 2025 18:32всё можно разрушить, даже горы