Орешкин: Россию невозможно сокрушить санкциями

23 ноября 2025 в 18:30
Орешкин прокомментировал санкции Запада против РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Экономические санкции не способны разрушить экономику России. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая», — сказал Максим Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так он ответил на вопрос о возможности подавления России посредством экономических санкций. Замглавы администрации главы РФ подчеркнул, что за последние два десятилетия экономическая система страны значительно укрепилась и сейчас обладает высоким уровнем устойчивости.

Орешкин возглавляет российскую делегацию на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). В ходе него он заявил, что санкции и иные незаконные ограничительные меры раздробили мировую экономику, слова Орешкина передает RT.

