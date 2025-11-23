Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным
Диалог Эрдогана и Путина состоится после визита Зеленского
Фото: Пресс-служба администрации Президента России
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о запланированных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться в понедельник, через несколько дней после визита в Турцию украинского президента Владимира Зеленского.
«На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным», — сообщил турецкий лидер. Заявление прозвучало в рамках его публичного выступления, слова передает РБК. Эрдоган хочет обсудить с Путиным вопрос возобновления «зерновой инициативы» и украинский конфликт.
Военкор Александр Коц предположил, что истинной целью визита Зеленского в Турцию могла быть личная встреча с министром обороны Умеровым для обсуждения коррупционного скандада с бронежилетами, — сообщает 360.ru. По версии Коца, эта «показательная порка» инициирована США, а Умеров является «смотрящим» за расходованием американских средств, и возможный суд над ним может создать серьёзные риски для самого Зеленского.
