Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным

Диалог Эрдогана и Путина состоится после визита Зеленского Фото: Пресс-служба администрации Президента России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о запланированных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться в понедельник, через несколько дней после визита в Турцию украинского президента Владимира Зеленского.

«На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным», — сообщил турецкий лидер. Заявление прозвучало в рамках его публичного выступления, слова передает РБК. Эрдоган хочет обсудить с Путиным вопрос возобновления «зерновой инициативы» и украинский конфликт.