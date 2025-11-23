Бывшая пресс-секретарь Зеленского призвала его принять мирный план Трампа
Мендель призвала принять мирный план Трампа
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала принять мирный план Дональда Трампа, отметив, что будущие предложения для Киева будут менее выгодными. Свою позицию она обосновала продолжающимися потерями на фронте и отсутствием реальной стратегии у Евросоюза.
«Каждое новое предложение для Украины будет ещё хуже, так как ситуация для страны на поле боя ухудшается, а у Евросоюза нет никакой реальной стратегии», — подчеркнула Мендель в своем посте. Она добавила, — «аргументы о том, что „Россия захватила так мало территории“, звучат по-детски при учете человеческих потерь».
Заявление Мендель получило резонанс в российских официальных кругах. Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев распространил ее слов, акцентируя внимание на критике в адрес западных сторонников продолжения конфликта.
США установили ультимативный срок до 27 ноября для принятия Украиной мирного плана, пригрозив полным прекращением военной помощи в случае отказа. Европейские союзники Киева пытаются выиграть время, предлагая переработанный вариант соглашения о прекращении огня с Россией под видом конструктивных правок, передает 360.ru.
