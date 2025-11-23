Как прошли переговоры Украины и США в Женеве

США планируют отдельные переговоры с Россией после консультаций с ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Высокопоставленные американские представители во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом прибыли в Женеву (Швейцария) для участия в многосторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта. Согласно данным The New York Times, США планируют после консультаций с европейскими партнерами провести отдельные переговоры с Россией, о чем сообщил неназванный представитель американской администрации.

В швейцарском городе собрались делегации пяти стран: Украины, США, Великобритании, Германии и Франции. Одновременно глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел первые консультации с советниками по национальной безопасности ведущих европейских держав, отметив конструктивный настрой всех участников предстоящих переговоров. О том, как прошли переговоры в Женеве, — подробнее в материале URA.RU.

Многосторонние переговоры в Женеве

Согласно информации, опубликованной в американском издании The New York Times, США намерены провести переговоры с Россией после встречи с европейскими партнерами в Женеве. Источник сведений — неназванный представитель американской администрации.

В материале отмечается, что в настоящее время ведется подготовка к организации отдельных переговоров между США и Россией. Встреча в Швейцарии соберет представителей нескольких стран, среди которых будут делегаты от Украины, США, Великобритании, Германии и Франции.

Западные СМИ сообщают, что в город уже прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Они примут участие во встрече вместе с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом.

Позиция США и планы диалога с Россией

Состав украинской делегации и первые встречи

В Швейцарии начала работу делегация Украины. Как сообщил в своем telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который возглавляет делегацию, уже состоялась первая встреча.

В ходе нее Андрей Ермак пообщался с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером соответственно. Делегация была назначена президентом Владимиром Зеленским. По словам Андрея Ермака, в дальнейшем планируется встреча с представителями США. Он отметил, что стороны демонстрируют конструктивный подход к диалогу. Кроме того, в течение дня ожидаются и другие встречи различного формата.

Координация между США и Украиной

Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио пребывают в Женеве с целью проведения переговоров по мирному плану для Украины. Американский чиновник Уиткофф заявил, что цель переговоров — согласовать детали и выработать выгодное для Украины соглашение, однако окончательное урегулирование возможно только после личной встречи Трампа и Зеленского.

Европейская альтернатива и возможный визит в Москву

В ответ на мирные инициативы Трампа европейские лидеры разработали альтернативный план, прошла первая встреча советников по национальной безопасности. Колумнист Washington Post сообщает, что Уиткофф может посетить Россию в случае успешного завершения переговоров с украинской делегацией.

Умеров оценил прогресс на переговорах в Женеве

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что текущая редакция мирного плана учитывает большинство ключевых украинских приоритетов, несмотря на продолжающуюся стадию согласования. Он подчеркнул конструктивное взаимодействие с американской стороной, отметив их готовность учитывать замечания Украины.

Переговорный процесс активизировался перед дедлайном Трампа

В Женеве продолжаются многоформатные консультации по мирному плану для Украины с участием спецпосланника США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио. В видеоматериалах, представленных телеканалом РЕН ТВ, запечатлено, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак выходят из отеля в Женеве. Именно это заведение послужило местом для организации переговоров с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, касающихся по ситуации на Украине.

Европейские лидеры представили альтернативный план в ответ на инициативы Трампа, однако канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения в возможности скорейшего достижения компромисса. Напомним, что администрация Трампа установила крайний срок до 27 ноября для рассмотрения Киевом американских предложений.

Кремль подтвердил осведомленность о новом мирном плане Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, хотя официальные детали документа Москве не передавались. Согласно данным Axios и Financial Times, план предусматривает сокращение военной помощи Украине, придание русскому языку статуса государственного, отказ Киева от Донбасса и сокращение ВСУ в 2,5 раза, а также признание Крыма и Донбасса частью России.