Россиян предупредили об ограничении интернета

Операторы связи в России информируют своих клиентов о вероятных временных ограничениях работы мобильного интернета, при этом доступ к сервисам из «белого списка» будет сохранен. Об этом сообщили операторы связи.

МТС уведомил абонентов о том, что в их районе в целях безопасности могут быть временно ограничены услуги мобильного интернета. При этом компания обеспечила возможность использования ряда привычных цифровых сервисов даже в условиях отсутствия интернета — например, сервисов такси, Госуслуг и других. В сообщении также подчеркивается, что голосовая связь и обмен SMS-сообщениями остаются неизменными. Сообщение МТС и других операторов связи передает РИА Новости.

Оператор Т2 также проинформировал своих клиентов о возможном ограничении мобильного интернета, которое может возникнуть по причинам, не зависящим от компании. В сообщении оператора отмечается, что это связано с мерами безопасности, однако популярные онлайн-сервисы останутся доступными.

