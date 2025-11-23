Россиян предупредили об ограничении интернета
Операторы связи в России сообщили о возможных ограничениях интернета
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Операторы связи в России информируют своих клиентов о вероятных временных ограничениях работы мобильного интернета, при этом доступ к сервисам из «белого списка» будет сохранен. Об этом сообщили операторы связи.
МТС уведомил абонентов о том, что в их районе в целях безопасности могут быть временно ограничены услуги мобильного интернета. При этом компания обеспечила возможность использования ряда привычных цифровых сервисов даже в условиях отсутствия интернета — например, сервисов такси, Госуслуг и других. В сообщении также подчеркивается, что голосовая связь и обмен SMS-сообщениями остаются неизменными. Сообщение МТС и других операторов связи передает РИА Новости.
Оператор Т2 также проинформировал своих клиентов о возможном ограничении мобильного интернета, которое может возникнуть по причинам, не зависящим от компании. В сообщении оператора отмечается, что это связано с мерами безопасности, однако популярные онлайн-сервисы останутся доступными.
«Белый список» представляет собой перечень приложений и веб-сайтов, доступ к которым сохраняется даже в период ограничений мобильной связи и интернета. В него входит VK, «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, личные кабинеты некоторых операторов, «Госуслуги», сайты государственных органов, «Почты России», Альфа-банка и ряд СМИ.
