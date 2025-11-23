«Его всего трясет»: ребенок в Петербурге перевел мошенникам 650 тысяч рублей

Мальчик из Петербурга перевел мошенникам сотни тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого мошенники обманом заставили 12-летнего школьника перевести более 650 тысяч рублей с банковской карты его родителей. В течение двух недель ребенок подвергался жестокому запугиванию и шантажу, пишут СМИ.

«Он [сын] заперся в ванной — вместе с ее [маминым] и своим телефоном. Деньги, к сожалению, уже были переведены. Всего 627 тысяч, плюс 28 тысяч — комиссия банка», — отмечает «КП-Петерубрг». «Я подбежала к двери, ломлюсь. А он так истерично мне кричит: „Мама, подожди!“, забегаю, а его трясет всего, он аж подпрыгивает, смотрю в телефон — а там уже все…» — сказала мать Ольга в беседе с изданием.

Ребенок стал жертвой сложной схемы обмана: сначала он познакомился в интернете с девушкой, которая спросила у него, где можно погулять. Мальчик отправил ей геолокацию торгового центра в Московском районе. После этого ему пришло сообщение от лица украинского военного о том, что на указанный торговый центр скоро нападет дрон. Затем ребенку написали, представившись сотрудниками МВД России, и обвинили его в передаче геолокации врагам.

Далее злоумышленники начали говорить о деньгах. Они убеждали мальчика, что все денежные средства его семьи будут признаны полученными с Украины, и чтобы избежать проблем, деньги нужно срочно «спасти». Как рассказала мать Ольга, у семьи не водилось крупных сумм, они жили от зарплаты до зарплаты. Однако мошенники вынудили все же ребенка перевести средства — с кредитной карты. Когда мать заподозрила неладное и начала искать сына, он был в ванной комнате. К тому моменту деньги уже были переведены.