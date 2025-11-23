«Его всего трясет»: ребенок в Петербурге перевел мошенникам 650 тысяч рублей
Мальчик из Петербурга перевел мошенникам сотни тысяч рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого мошенники обманом заставили 12-летнего школьника перевести более 650 тысяч рублей с банковской карты его родителей. В течение двух недель ребенок подвергался жестокому запугиванию и шантажу, пишут СМИ.
«Он [сын] заперся в ванной — вместе с ее [маминым] и своим телефоном. Деньги, к сожалению, уже были переведены. Всего 627 тысяч, плюс 28 тысяч — комиссия банка», — отмечает «КП-Петерубрг». «Я подбежала к двери, ломлюсь. А он так истерично мне кричит: „Мама, подожди!“, забегаю, а его трясет всего, он аж подпрыгивает, смотрю в телефон — а там уже все…» — сказала мать Ольга в беседе с изданием.
Ребенок стал жертвой сложной схемы обмана: сначала он познакомился в интернете с девушкой, которая спросила у него, где можно погулять. Мальчик отправил ей геолокацию торгового центра в Московском районе. После этого ему пришло сообщение от лица украинского военного о том, что на указанный торговый центр скоро нападет дрон. Затем ребенку написали, представившись сотрудниками МВД России, и обвинили его в передаче геолокации врагам.
Далее злоумышленники начали говорить о деньгах. Они убеждали мальчика, что все денежные средства его семьи будут признаны полученными с Украины, и чтобы избежать проблем, деньги нужно срочно «спасти». Как рассказала мать Ольга, у семьи не водилось крупных сумм, они жили от зарплаты до зарплаты. Однако мошенники вынудили все же ребенка перевести средства — с кредитной карты. Когда мать заподозрила неладное и начала искать сына, он был в ванной комнате. К тому моменту деньги уже были переведены.
Из-за стресса ребенок сильно похудел, у него обострились проблемы с желчным пузырем и появилась тошнота. Мальчику потребовалась помощь психолога. Ольга удивлена тем, что банк провел операцию на крупную сумму без дополнительных проверок и уведомлений. Она также отмечает, что у них с сыном доверительные отношения, и он бы рассказал ей обо всем, если бы не угрозы мошенников, которые обещали родителям штраф в 10 миллионов рублей в случае раскрытия ситуации.
