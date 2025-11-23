Шоу «Аватар» 23 ноября: кого раскрыли в третьем выпуске проекта
Регина Тодоренко пришла в гости на шоу «Аватар» в третьем выпуске
23 ноября на НТВ вышел третий выпуск четвертого сезона шоу «Аватар». После громкого разоблачения Чудо-Юдо, под маской которого скрывался Аркадий Укупник, зрители ждали, кого разоблачат на этот раз. О том, как прошел третий выпуск шоу и кто выбыл из проекта в это воскресенье — в материале URA.RU.
Участники третьего выпуска шоу «Аватар»
В проекте продолжают участие 12 персонажей — герои русской мифологии, народных сказок и фэнтези-образов. В этот вечер зрители увидели: Илью Муромца, Кикимору, Посейдона, Афродиту, Берендея, Берегиню, Финиста — Ясного Сокола, Золотую рыбку, Аврору, Купидона и Хозяйку Медной горы.
Члены жюри шоу «Аватар»
На судейской скамье вновь разместились Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов и Лера Кудрявцева. В этом выпуске роль приглашенного судьи заняла Регина Тодоренко, которую зрители хорошо знают по шоу «Маска».
Как выступили участники шоу «Аватар» в третьем выпуске
Илья Муромец — «Серенада Рикардо»
Муромец вновь удивил неожиданным сочетанием брутального образа и театрального вокала. Артист спел легендарную «Серенаду Рикардо» из фильма «Собака на сене». Судьи пытались вычислить возраст и характер исполнителя по манере речи и пластике — но уверенной версии так и не появилось.
Кикимора — «Just Dance»
Одна из самых ярких мини-аватарок сезона исполнила хит Леди Гаги. Жюри отметило, что тембр и артикуляция сильно напоминают Наталью Медведеву или Марго Овсянникову, хотя внешне Кикимора отчетливо ассоциируется у судей с Катей Лель.
Посейдон — «Отпускаю»
Мощный морской владыка снова показал вокальную силу — на этот раз в драматичной песне МакSим. Лазарев продолжает настаивать, что за образом стоит либо Нодар Ревия, либо Александр Панайотов.
Афродита — «Дорогой длинною» / «Those Were the Days»
Богиня любви выбрала легендарный романс и его англоязычную версию. Версии жюри разошлись: от Анастасии Волочковой до молодых актрис, но уверенности не появилось ни у кого.
Берендей — «Три белых коня»
Медвежий оборотень поддержал зимнее настроение лирической классикой. В этом образе судьи снова слышат то Лешу Свика, то Нилетто, то Стаса Пьеху.
Берегиня — «Fashion Girl»
Берегиня снова показала уверенный номер, хотя и признана жюри одной из самых «вокально скромных» участниц сезона. Основные версии по-прежнему: Эвелина Бледанс и Ирина Салтыкова.
Финист Ясный Сокол — «Easy On Me»
Мощный голос заставил жюри снова вернуться к версии со Стасом Пьехой. Однако Марк Тишман предположил, что в аватаре может скрываться актер Никита Панфилов.
Золотая рыбка — «Queen of the Night»
Зрители и жюри в очередной раз отметили, насколько детально проработан образ Рыбки. Смелый выбор песни Уитни Хьюстон породил новые версии — от Алисы Вокс до Любови Казарновской.
Аврора — «Un-break My Heart»
Аврора, оказавшаяся в номинации в предыдущем выпуске, вновь исполнила драматическую композицию. Версии: Татьяна Буланова, Наталья Власова.
Купидон — «В самое сердце»
Купидон рискнул исполнить хит Сергея Лазарева — и даже добавил бэк-вокал. Судьи запутались окончательно: от Анжелики Варум до блогера Романа Каграманова.
Хозяйка Медной горы — «Sunny»
Оперно-театральная подача снова произвела впечатление. И снова звучали имена: Екатерина Гусева, Севиль, Анастасия Стоцкая.
Кто покинул третий выпуск 4 сезона шоу «Аватар»
По итогам трех голосований в номинацию отправились:
- Афродита
- Берегиня
- Аврора
Поскольку Берегиня попадает в номинацию уже третий раз подряд, именно ее судьи решили проверять первой. Жюри, за исключением Регины Тодоренко, предположили, что за образом Берегини скрывается Ирина Салтыкова. И оказались правы. На прощание Салтыкова исполнила свою фирменную песню «Я у твоих ног».
