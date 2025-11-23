Морозы до -40 градусов надвигаются на Ямал

Похолодание ожидается в ночь на 24 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Ямала в ночь на 24 ноября столбики термометров упадут до -34 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в ночь на 24 ноября ожидается похолодание до -27, -32 градусов, при прояснении — до -34, -39. Осадки не ожидаются», — сообщается на сайте управления.