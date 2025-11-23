Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Морозы до -40 градусов надвигаются на Ямал

23 ноября 2025 в 15:55
Похолодание ожидается в ночь на 24 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Ямала в ночь на 24 ноября столбики термометров упадут до -34 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в ночь на 24 ноября ожидается похолодание до -27, -32 градусов, при прояснении — до -34, -39. Осадки не ожидаются», — сообщается на сайте управления.

Вместе с морозами ночью ямальцев ждет туман, изморозь и гололед на дорогах. Ветер будет дуть север-восточный и юго-восточный 3-8 м/с, местами усилится до 6-11 м/с 

