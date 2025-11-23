На Ямале педагоги бьют тревогу из-за перехода на новую систему оплаты труда

С педагогами будут проведены встречи для объяснения новой системы оплаты труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО педагоги образовательных учреждений опасаются новой системы оплаты труда, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Заместитель главы региона Ирина Новоселова отреагировала на обеспокоенность учителей и связала это с недопониманием процессов.

«Уважаемые педагоги! Внимательно слежу за вашими комментариями в социальных сетях относительно предстоящих изменений в системе оплаты труда. Вижу, что ваши опасения во многом вызваны отсутствием достоверной информации. Но если вопросы остались, значит, информационной работы было недостаточно», — поделилась Новоселова в своем telegram-канале.