На Ямале педагоги бьют тревогу из-за перехода на новую систему оплаты труда
С педагогами будут проведены встречи для объяснения новой системы оплаты труда
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ЯНАО педагоги образовательных учреждений опасаются новой системы оплаты труда, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Заместитель главы региона Ирина Новоселова отреагировала на обеспокоенность учителей и связала это с недопониманием процессов.
«Уважаемые педагоги! Внимательно слежу за вашими комментариями в социальных сетях относительно предстоящих изменений в системе оплаты труда. Вижу, что ваши опасения во многом вызваны отсутствием достоверной информации. Но если вопросы остались, значит, информационной работы было недостаточно», — поделилась Новоселова в своем telegram-канале.
Уже в понедельник с педагогами будет организована дополнительная встреча. Ее проведет окружной департамент образования. Все смогут задать интересующие вопросы. Новоселова отметила, что если потребуется, подобные обсуждения будут проводиться еще.
