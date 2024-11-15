15 ноября 2024

В столице ХМАО приступили к установке главной новогодней елки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие начали монтажные работы по установки новогодней елки в Ханты-Мансийске
Рабочие начали монтажные работы по установки новогодней елки в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске начали установку новогодней елки на центральной площади города. Об этом сообщили в городской администрации. 

«На центральной площади Ханты-Мансийска началась установка новогодней ёлки. В настоящее время активно ведутся работы по монтажу», — рассказали в telegram-канале мэрии.

В этом году у елки обновят около 5 000 ветвей. Ее украсят гирляндами и подсветкой. В декабре начнется строительство ледового городка, темой которого станут русские богатыри. Также на центральной площади появится каток.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска потратят почти 14 млн на подготовку города к Новому году. Там планируют поставить ледовый городок, каток, установить подсветку, елку и часовню изо льда.

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В Ханты-Мансийске начали установку новогодней елки на центральной площади города. Об этом сообщили в городской администрации.  «На центральной площади Ханты-Мансийска началась установка новогодней ёлки. В настоящее время активно ведутся работы по монтажу», — рассказали в telegram-канале мэрии. В этом году у елки обновят около 5 000 ветвей. Ее украсят гирляндами и подсветкой. В декабре начнется строительство ледового городка, темой которого станут русские богатыри. Также на центральной площади появится каток. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска потратят почти 14 млн на подготовку города к Новому году. Там планируют поставить ледовый городок, каток, установить подсветку, елку и часовню изо льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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