В Ханты-Мансийске начали установку новогодней елки на центральной площади города. Об этом сообщили в городской администрации.
«На центральной площади Ханты-Мансийска началась установка новогодней ёлки. В настоящее время активно ведутся работы по монтажу», — рассказали в telegram-канале мэрии.
В этом году у елки обновят около 5 000 ветвей. Ее украсят гирляндами и подсветкой. В декабре начнется строительство ледового городка, темой которого станут русские богатыри. Также на центральной площади появится каток.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска потратят почти 14 млн на подготовку города к Новому году. Там планируют поставить ледовый городок, каток, установить подсветку, елку и часовню изо льда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!