Россия и США вновь подпишут зерновую сделку: в этот раз с учетом интересов Москвы

Россия и США готовы возобновить зерновую сделку которая сорвалась в 2023 году из-за несоблюдения интересов Москвы. Теперь Вашингтон готов частично вернуть систему SWIFT, заключить соглашения с Россельхозбанком и проконтролировать безопасность российских судов. Подробности об исторических переговорах и «Черноморской инициативе» как таковой — в материале URA.RU.
Что такое «зерновая сделка»
Зерновая инициатива, также известная как «черноморская инициатива» или «продуктовая сделка», была ратифицирована 22 июля 2022 года в Стамбуле, в результате переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН.
Основная цель соглашения была в обеспечении безопасного морского коридора для экспорта аграрной продукции из портов Украины через Черное море. Кроме того, соглашение предусматривало снятие западными странами ограничений на экспорт российских продовольственных товаров, напоминает РБК.
Представители Турции и ООН взяли на себя обязательства по контролю за тем, чтобы с помощью этого коридора не осуществлялась перевозка вооружений или боеприпасов. Соглашение включало два взаимосвязанных документа, при этом российская сторона подчеркнула их равнозначность и взаимную зависимость.
Документы были следующие: «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки».
Первый документ подписали экс-министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар при свидетельстве генсека ООН. После этого аналогичный документ подписал министр инфраструктуры Украины. Срок его действия был 120 дней (с 22 июля по 19 ноября 2022) с возможностью продления. Сокращение срока продления в МИД России объясняли тем, что вторая часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Второй документ подписали уже российский первый вице-премьер Андрей Белоусов (теперь министр обороны) и генсек ООН. Глава МИД России, Сергей Лавров, подробно охарактеризовал цели меморандума.
Он уточнил, что документ направлен на непрерывность поставок российских продовольственных товаров и удобрений на международные рынки. Кроме того, меморандум был призван устранить препятствия в финансовой, страховой и логистической сферах, которые были введены Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Соглашение должно действовать в течение трех лет.
Почему сорвалась зерновая сделка
17 июля 2023 года Россия объявила об окончании зерновой сделки, официально сообщив Украине о своем решении не продлевать соглашение. Оно перестало действовать на следующий день, 18 июля 2023 года.
В официальном заявлении МИД России было отмечено, что сделка потеряла свою первоначальную гуманитарную задачу — предотвращение голода в странах с дефицитом продовольствия и превратилась в коммерческий проект. Кроме того, не соблюдались условия сделки, касающиеся защиты российских интересов.
В документе МИДа были выделены пять основных «системных проблем», требующих решения для возможного восстановления соглашения. К ним относились:
- Восстановление доступа «Россельхозбанка» к системе SWIFT.
- Возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запасных частей и предоставление технического обслуживания.
- Отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также доступ в порты.
Также требовалось восстановление функционирования аммиакопровода «Тольятти — Одесса». И разблокирование зарубежных активов и банковских счетов российских компаний, занимающихся производством и транспортировкой сельскохозяйственной продукции и удобрений.
США наконец-то согласились учесть интересы России
Кремль сообщил о достижении договоренностей с США по «Черноморской инициативе» и снятию санкций с российского экспорта сельхозпродукции после переговоров в Эр-Рияде. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Кремля.
«В соответствии с договоренностью президентов России и США, стороны обеспечат безопасность судоходства в Черном море. Исключая применение силы и использование коммерческих судов в военных целях», — отмечается в заявлении.
Переговоры касались и других аспектов двусторонних отношений, включая меры по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции из России. Это станет значимым шагом на пути к улучшению торговых связей между двумя странами.
Пункты новой зерновой сделки
Новая «Черноморская инициатива» включает несколько ключевых пунктов, направленных на урегулирование экономических и безопасных вопросов между Россией и США. Согласно договоренностям, США помогут в возвращении российских сельскохозяйственных товаров и удобрений на мировые рынки, а также контроль за судами будет усилен для предотвращения военных инцидентов.
Выполнение этих договоренностей требует отмены ряда санкций против России, включая:
- Снятие ограничений с Россельхозбанка.
- Подключение его к SWIFT.
- Разблокировку корреспондентских счетов.
- Снятие ограничений на торговое финансирование и страхование грузов.
- Снятие санкций на обслуживание российских судов в портах и поставки сельхозтехники.
В рамках плана также предусмотрены меры по поддержке третьих стран. Все это будет способствовать реализации соглашений в энергетической и морской сферах.
Зеленский согласился на перемирие в Черном море
Украина и США достигли важных договоренностей о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры позволили обеспечить соглашения, направленные на стабилизацию ситуации в регионе.
«Прежде всего, мы договорились, что может быть тишина на море и свободное судоходство», — сказал Зеленский, выразив благодарность американской стороне за содействие в достижении этого результата. По словам украинского лидера, договоренность о «тишине на море» подразумевает защиту морской инфраструктуры и обеспечение безопасности судоходства.
Кроме того, было заключено соглашение о ненанесении ударов по энергетическим системам как Украины, так и России. Зеленский уточнил, что в список переданных США стратегических объектов для защиты входят не только энергетические установки, но и другие важные гражданские объекты. Эти меры должны способствовать снижению напряженности и обеспечению безопасности в регионе.
Куда везут зерно в рамках соглашения
Согласно информации, предоставленной ООН 20 июля 2023 года, за год с момента заключения зерновой сделки было экспортировано 32,9 миллиона тонн аграрной продукции. Основная доля экспорта пришлась на кукурузу (16,9 млн тонн), пшеницу (8,9 млн тонн), подсолнечный шрот (1,9 млн тонн) и подсолнечное масло (1,7 млн тонн), что в сумме составляет почти 90% от общего объема.
Из указанного объема около 65% продукции было доставлено в пять стран: Китай получил 8 миллионов тонн, Испания — 6 миллионов, Турция — 3,2 миллиона, Италия — 2,1 миллиона, а Нидерланды — 2 миллиона тонн.
МИД России 17 июля 2023 года официально заявило, что в течение срока действия зерновой сделки 70% всех грузов было направлено в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе в страны Европейского Союза. В то же время доля поставок в наименее развитые страны, включая Эфиопию, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали, составила менее 3%.
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