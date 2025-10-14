В мэрии Южноуральска Челябинской области опровергли информацию о запущенности кладбища в поселке Летягино, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. Пожилая жительница ранее сообщила, что старое упавшее дерево сломало мемориал на могиле ее отца, а само кладбище находится в ужасном состоянии.
«Места захоронения участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции находятся под постоянным вниманием администрации. Уход за могилами героев осуществляется силами муниципалитета и при участии старшеклассников образовательных организаций города», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Южноуральска в ответ на редакционный запрос.
В мэрии подтвердили, что средства на содержание кладбища в поселке Летягино в этом году не выделяли и не планируют, так как оно не включено в реестр объектов муниципальной собственности города. «Финансирование содержания кладбища в поселке не представляется возможным, поскольку в Реестре объектов муниципальной собственности Южноуральского городского округа кладбище в поселке Летягино не числится. Указанная территория расположена на землях государственного лесного фонда», — отметили в мэрии.
Об ужасном состоянии местного кладбища ранее сообщила 76-летняя местная жительница. Старое дерево упало и разбило мемориал на могиле ее отца Григория Копылова, который был участником Второй мировой войны. Женщина попросила помощи у местных властей и ей пообещали привести кладбище в порядок на следующий год. «В 2024 году обращались к главе Южноуральска Ярославу Куленко. И тогда получили ответ, что средства будут выделены в 2025 году, но сдвигов никаких нет», — сообщили активисты регионального отделения «Народного фронта».
Женщине пообещали только опилить деревья, расположенные вблизи места захоронения ее отца, уточнили в мэрии. «По поручению Куленко в июне 2025 года необходимые работы были выполнены», — пояснили там. Также в редакцию были предоставлены фотографии, на которых показано состояние кладбища на сегодняшний день.
