«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочное сообщение
«Радиостанция Судного дня» передала сообщение «смотренье»
Фото: Pixabay
В эфире вновь появилась радиостанция, известная как «Радиостанция Судного дня», и передала очередное загадочное сообщение со словом «Смотренье». Об этом сообщили радиолюбители, которые следят за активностью данной частоты.
Сообщение, зарегистрированное 23 ноября в 15:24 по московскому времени, состояло из следующей последовательности: «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235». Данная информация была опубликована в telegram-канале «УВБ-76 логи», который следит за активностью радиостанции.
Предыдущий выход радиостанции в эфир произошел 20 ноября, когда были переданы три слова: «иксобоев», «лещохлев» и «коммерсант». Об этом пишет 360.ru.
До этого радиостанция транслировала такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый», сообщает «Царьград». Эти слова уже звучали в эфире, но гораздо раньше — 20 февраля 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.
«Радиостанция Судного дня», или УВБ-76, функционирует с 1970-х годов и известна тем, что большую часть времени передает непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого ее прозвали «Жужжалкой». По некоторым данным, раньше она была военной. Существует предположение, что она являлась частью системы, созданной в период холодной войны в СССР, и, возможно, продолжает использоваться в настоящее время.
