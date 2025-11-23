«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение «смотренье» Фото: Pixabay

В эфире вновь появилась радиостанция, известная как «Радиостанция Судного дня», и передала очередное загадочное сообщение со словом «Смотренье». Об этом сообщили радиолюбители, которые следят за активностью данной частоты.

Сообщение, зарегистрированное 23 ноября в 15:24 по московскому времени, состояло из следующей последовательности: «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235». Данная информация была опубликована в telegram-канале «УВБ-76 логи», который следит за активностью радиостанции.

Предыдущий выход радиостанции в эфир произошел 20 ноября, когда были переданы три слова: «иксобоев», «лещохлев» и «коммерсант». Об этом пишет 360.ru.

До этого радиостанция транслировала такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый», сообщает «Царьград». Эти слова уже звучали в эфире, но гораздо раньше — 20 февраля 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.