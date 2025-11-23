Логотип РИА URA.RU
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» передела в эфр слово «смотренье»
23 ноября 2025 в 19:24
Фото: Pixabay

В эфире вновь появилась радиостанция, известная как «Радиостанция Судного дня», и передала очередное загадочное сообщение со словом «Смотренье». Об этом сообщили радиолюбители, которые следят за активностью данной частоты. 

Сообщение, зарегистрированное 23 ноября в 15:24 по московскому времени, состояло из следующей последовательности: «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235». Данная информация была опубликована в telegram-канале «УВБ-76 логи», который следит за активностью радиостанции.

Предыдущий выход радиостанции в эфир произошел 20 ноября, когда были переданы три слова: «иксобоев», «лещохлев» и «коммерсант». Об этом пишет 360.ru.

До этого радиостанция транслировала такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый», сообщает «Царьград». Эти слова уже звучали в эфире, но гораздо раньше — 20 февраля 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.

«Радиостанция Судного дня», или УВБ-76, функционирует с 1970-х годов и известна тем, что большую часть времени передает непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого ее прозвали «Жужжалкой». По некоторым данным, раньше она была военной. Существует предположение, что она являлась частью системы, созданной в период холодной войны в СССР, и, возможно, продолжает использоваться в настоящее время.

