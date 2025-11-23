Трамп выразил недовольство об украинском руководстве
23 ноября 2025 в 19:32
По мнению Дональда Трампа, украинское руководство не выразило никакой благодарности за усилия США по урегулирование конфликта. При более квалифицированном руководстве как со стороны США, так и со стороны Украины можно было бы предотвратить боевые действия в стране.
