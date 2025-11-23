«Без участия США»: премьер Канады сделал жесткое заявление про Штаты

Саммит G20 собрал страны без участия США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о способности мирового сообщества достигать прогресса без участия США. Такое заявление прозвучало на саммите G20 в Йоханнесбурге, который США бойкотировали из-за позиции президента штатов Дональда Трампа по ЮАР.

«Саммит объединил страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли, и это без формального участия США», — подчеркнул Карни, его слова передает Bloomberg. Он также добавил, — «это напоминает о том, что центр тяжести мировой экономики смещается», сказал премьер.

Напряженность в отношениях между Канадой и США продолжает нарастать на фоне торговых споров. Ранее Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады до 35%, что спровоцировало три раунда ответных мер со стороны Оттавы, включая пошлины на американские товары на общую сумму около $60 млрд.

