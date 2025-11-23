Bloomberg: Украина пытается оспорить пункты мирного плана Трампа

Украина выдвинула свое предложение в ответ на мирный план Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина и ее европейские союзники выдвинули контрпредложение плану США по урегулированию конфликта. Суть этого контрпредложения заключается в следующем: рассмотрение вопроса о территориях с РФ возможно исключительно после установления перемирия, пишет агентство Bloomberg.

В рамках данного предложения, которое планируется представить представителям США 23 ноября в Женеве (Швейцария), предлагается отказаться от уступок территорий, находящихся вне контроля России на данный момент, отмечает Bloomberg. Также в предложении закреплен пункт о сохранении заморозки российских активов — они будут направлены на восстановление Украины и выплату компенсаций Киеву. По данным агентства, европейские страны настаивают на сохранении заморозки активов до тех пор, пока Москва не согласится возместить причиненный ущерб.

Кроме того, предлагается предоставить Киеву гарантии безопасности от США, сопоставимые с положениями статьи о коллективной обороне НАТО. При этом Вашингтон получит «компенсацию» за гарантии безопасности, хотя конкретные механизмы этого процесса не уточняются. Агентство также отмечает, что это предложение предполагает поэтапное снятие санкций с России постепенное возвращение страны в глобальную экономику при соблюдении ей условий сделки.

В Женеве проходит встреча украинской делегации с представителями Европы и США — они обсуждают план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Этот план предполагает уступки со стороны Киева — признание суверенитета России над Крымом и четырьмя новыми регионами, сокращение численности армии ВСУ, законодательный отказ от вступления в НАТО. Однако Евросоюз недоволен этими пунктами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль знает об этом плане, но официально его не получал. Он добавил, что работа с американской стороной продолжается по линии, намеченной на саммите в Анкоридже на Аляске. По словам Пескова, эффективность продвижения ВС РФ на фронте должна склонить украинского президента Владимира Зеленского к переговорам. Россия также многократно сообщала о своей приверженности мирному урегулированию конфликта.