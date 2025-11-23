Президент Бразилии рассмешил журналистов шуткой про шепот на ухо
Лула да Силва рассмешил участников пресс-конференции
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассмешил участников пресс-конференции на саммите G20 в Йоханнесбурге, когда прокомментировал тихий голос переводчика.
«Ты не только для себя переводишь, дружище, говори громче. Только Жанжа мне на ухо шепчет», — сказал да Силва, обращаясь к переводчику, передает РИА Новости. Эти слова вызвали смех среди присутствовавших журналистов и членов правительства.
Инцидент произошел во время ответа на вопрос журналистки европейского СМИ, заданный на английском языке. При этом саммит G20, где российскую делегацию возглавляет Максим Орешкин, продолжает обсуждать ключевые вопросы глобальной экономики и международного сотрудничества.
На саммите G20 в Йоханнесбурге происходят различные инциденты: помимо комичного момента с президентом Бразилии, ранее немецкая делегация на саммите G20 в Йоханнесбурге исключила российские и другие иностранные СМИ с пресс-конференции канцлера Фридриха Мерца, допустив только немецких журналистов. Российскую делегацию на мероприятии, проходящем 22-23 ноября, возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, сообщает "Царьград". Также стало известно об неожиданном исчезновении премьер-министра Нидерландов перед его выступлением.
