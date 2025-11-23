Президент Бразилии рассмешил журналистов шуткой про шепот на ухо

Лула да Силва рассмешил участников пресс-конференции Фото: pixabay.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассмешил участников пресс-конференции на саммите G20 в Йоханнесбурге, когда прокомментировал тихий голос переводчика.

«Ты не только для себя переводишь, дружище, говори громче. Только Жанжа мне на ухо шепчет», — сказал да Силва, обращаясь к переводчику, передает РИА Новости. Эти слова вызвали смех среди присутствовавших журналистов и членов правительства.

Инцидент произошел во время ответа на вопрос журналистки европейского СМИ, заданный на английском языке. При этом саммит G20, где российскую делегацию возглавляет Максим Орешкин, продолжает обсуждать ключевые вопросы глобальной экономики и международного сотрудничества.

