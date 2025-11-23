В США заявили о тяжелом ударе по ВСУ
США не успевают наращивать производство ПВО для возмещения уничтоженных комплексов на Украине
Фото: Министерство обороны Украины
Украина теряет средства противовоздушной обороны гораздо быстрее, чем Запад может их восполнить. Об этом сообщили в американском журнале Military Watch Magazine.
«Темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения», — пишет автор материала MWM. Подчеркивается, что в данном случае не помогают даже усилия США, которые значительно расширили производство таких комплексов.
Ранее издание отмечало, что российский истребитель Су-30СМ2 стал первым в мире военным самолетом, который уничтожил американскую систему ПВО Patriot, пишет «Царьград». В «Ростехе» отметили, что истребитель подтвердил высокую степень современности и эффективности в зоне СВО, уничтожив сотни воздушных и наземных целей, в том числе американские силы ПВО, поставленные на Украину. В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении двух систем Patriot от Германии. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
Президент США Дональд Трамп еще летом текущего года заявил о достижении договоренности между Штатами и Евросоюзом относительно поставок американского вооружения на Украину, при этом финансовая нагрузка будет возложена на европейские страны. В рамках поставок планировалась передача не только ракет, но и батарей Patriot. По информации средств массовой информации, Вашингтон уже требует от Германии увеличить количество закупаемых систем ПВО в два раза по сравнению с ранее оговоренными объемами. В то же время ряд стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, отказались от участия в данной инициативе.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.