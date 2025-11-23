США не успевают наращивать производство ПВО для возмещения уничтоженных комплексов на Украине Фото: Министерство обороны Украины

Украина теряет средства противовоздушной обороны гораздо быстрее, чем Запад может их восполнить. Об этом сообщили в американском журнале Military Watch Magazine.

«Темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения», — пишет автор материала MWM. Подчеркивается, что в данном случае не помогают даже усилия США, которые значительно расширили производство таких комплексов.

Ранее издание отмечало, что российский истребитель Су-30СМ2 стал первым в мире военным самолетом, который уничтожил американскую систему ПВО Patriot, пишет «Царьград». В «Ростехе» отметили, что истребитель подтвердил высокую степень современности и эффективности в зоне СВО, уничтожив сотни воздушных и наземных целей, в том числе американские силы ПВО, поставленные на Украину. В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении двух систем Patriot от Германии. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

