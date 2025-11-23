Израиль нанес авиаудар по Ливану
23 ноября 2025 в 19:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Израиль совершил авиаудар по Бейруту в Ливане. Согласно имеющейся информации, атака была направлена против начальника штаба организации «Хезболла» Хайтама Али Табатабаи. Сведений о том, пострадал ли он в результате нападения, на данный момент нет.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал