«Продолжает покупать нефть у России»: Трамп обвинил власти Украины и Европы
Трамп обвинил Украину в неблагодарности
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Власти Украины не выразили признательности за усилия США, направленные на достижение мира, а Европа при этом продолжает закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«„Руководство“ Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что Штаты продолжают поставлять значительные объемы вооружений НАТО, которые впоследствии поступают на территорию Украины.
Ранее США представили мирный план по урегулированию украинского конфликта, который предполагает ряд уступок со стороны Киева. В ответ на это власти Украины заявили, что не принимают этот план, и выдвинули свои условия.
Летом 2025 года Трамп сообщил о том, что между США и Евросоюзом достигнута договоренность о поставках американского вооружения на Украину. При этом предполагается, что финансовое бремя ляжет на страны Европы. В перечень поставляемого вооружения должны войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Сейчас Вашингтон уже настаивает на том, чтобы Германия удвоила объем закупок систем ПВО по сравнению с ранее согласованными показателями. Однако некоторые государства, среди которых Франция, Италия, Чехия и Венгрия, решили не присоединяться к этой инициативе.
