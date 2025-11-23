«Продолжает покупать нефть у России»: Трамп обвинил власти Украины и Европы

Трамп обвинил Украину в неблагодарности Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Власти Украины не выразили признательности за усилия США, направленные на достижение мира, а Европа при этом продолжает закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«„Руководство“ Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что Штаты продолжают поставлять значительные объемы вооружений НАТО, которые впоследствии поступают на территорию Украины.

Ранее США представили мирный план по урегулированию украинского конфликта, который предполагает ряд уступок со стороны Киева. В ответ на это власти Украины заявили, что не принимают этот план, и выдвинули свои условия.

Продолжение после рекламы