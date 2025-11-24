Аномальные морозы и сильные снегопады: какая погода придет на Ямал в последнюю неделю осени

Потеплеет в регионе только в конце недели Фото: Илья Московец © URA.RU

В период с 24 по 30 ноября на территории Ямала прогнозируется значительное понижение температуры. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки -40 градусов, самыми холодными днями станут понедельник и вторник. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 24 ноября на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью похолодание до -39 градусов. Днем -25, -30. В отдельных районах изморозь, похолодание, ветер местами порывами до 8 м/с», — говорится на сайте ведомства. Во вторник ночью будет еще холоднее, температура воздуха будет опускаться до -40 градусов, днем в среднем температура воздуха составит -19.

Какая погода будет в Салехарде: 24 — 30 ноября

В течение всей недели в Салехарде ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. В течение недели наиболее низкие температуры ожидаются в четверг и пятницу — ночью столбик термометра может опуститься до −30 градусов.

Продолжение после рекламы

Понедельник, 24 ноября. Ночь -26, день -22. Облачно, снег, ветер 3 м/с.

Вторник, 25 ноября. Ночь -25, день -18. Облачно, сильный снег, ветер 6-11 м/с.

Среда, 26 ноября. Ночь -23, день -18. Облачно, снег, ветер 5-11 м/с.

Четверг, 27 ноября. Ночь -30, день -23. Малооблачно, ветер 3-7 м/с.

Пятница, 28 ноября. Ночь -30, день -22. Облачно, снег, ветер 2-4 м/с.

Суббота, 29 ноября. Ночь -20, день -10. Пасмурно, снег, ветер 4-7 м/с.

Воскресенье, 30 ноября. Ночь -12, день -8. Облачно, снег, ветер 3-7 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

В Новом Уренгое на протяжении всей недели ожидается морозная погода, температура воздуха ночью может достигать отметки в –37 градусов. В воскресенье ожидается повышение температуры: ночью столбик термометра опустится до −23 градусов, днем — до −18.

Понедельник, 24 ноября. Ночь -37, день -31. Малооблачно, ветер 4-5 м/с.

Вторник, 25 ноября. Ночь -34, день -24. Облачно, снег, ветер 6-10 м/с.

Среда, 26 ноября. Ночь -27, день -20. Пасмурно, снег, ветер 7-11 м/с.

Четверг, 27 ноября. Ночь -36, день -27. Малооблачно, ветер 3-6 м/с.

Пятница, 28 ноября. Ночь -35, день -32. Ясно, ветер 3-4 м/с.

Суббота, 29 ноября. Ночь -34, день -21. Пасмурно, сильный снег, ветер 4-9 м/с.

Воскресенье, 30 ноября. Ночь -23, день -18. Облачно, снег, ветер 3-5 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 24 по 30 ноября

В Ноябрьске на протяжении всей недели ожидается морозная погода с понижением температуры воздуха до −33 градусов. В воскресенье прогнозируется повышение температуры: ночью ожидается -16 градусов, днем — -11 градусов.