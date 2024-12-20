Бежали из РФ, попались с наркотиками и молили о прощении: что стало с участниками «голой вечеринки» спустя год

Год назад, 20 декабря 2023 года, блогер Анастасия Ивлеева организовала в клубе «Мутабор» скандальную «голую вечеринку». Многие участники данного мероприятия подверглась критике со стороны общественности и российских пользователей социальных сетей. Против некоторых была начата так называемая культура «отмены», когда с артистами разрывали контракты, их выступления отменяли, а самих селебрити не допускали до громких проектов или телевидения. Многие попытались искупить свое участие в вечеринке с неподобающим дресс-кодом. Что стало с участниками мероприятия спустя год — в материале URA.RU.
Vacio
Рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) рассматривает возможность отказа от российского гражданства. Он появился на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой полностью обнаженным, надев носок на половой орган.
После скандала артист выразил намерение служить в армии и даже прошел недельный курс подготовки. Но в процессе обучения он осознал, что военная служба ему не подходит.
Васильев смог покинуть Россию, выехав через Армению с помощью посторонних лиц. Сейчас он находится в США. По словам Vacio, он хочет заниматься только творчеством, почему и принял решение покинуть Россию.
Последний пост в своем telegram-канале рэп-исполнитель сделал в начале мая 2024 года. Больше на связь он не выходил.
Киркоров
Народный артист России Филипп Киркоров стал возвращаться на российское телевидение после «отмены», вызванной его участием в «голой вечеринке». Так, певец получил одну и главных ролей в фильме «Братья».
На премьере картины Киркоров заявил, что во время съемок его покусала выдра. Он еще пошутил, что приложил на место укуса подорожник, так как рядом не было ни докторов, ни лекарств. Помимо этого, из-за жары артист один раз даже потерял сознание. Помощь ему оказал коллега по съемочной площадке, комик Денис Дорохов.
А с организаторшей скандального мероприятия у певца отношения только ухудшились. Хотя до того, как Киркоров зашел «не в ту дверь», артист был в неплохих отношениях с Ивлеевой. Сейчас же они главным образом обзывают друг друга.
Ивлеева
Блогер Анастасия Ивлеева после организации «голой вечеринки», превратившейся в скандал, планирует вернуться на российское телевидение. Но помещать этому может обвинение в дискредитации ВС РФ, в котором обвиняют Ивлееву. Судебный процесс против нее начался в апреле текущего года. Тогда Ивлееву привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Блогер подала апелляцию, однако суд Москвы подтвердил приговор.
Также Ивлеева второй раз вышла замуж. Ее суженым стал 32-летний телеведущий Филипп Бегак с собственным фермерским хозяйством.
Милявская
Как и многие другие участники события, советская и российская артистка эстрады Лолита Милявская подверглась критике со стороны общественности и российских пользователей социальных сетей. Свою жизнь после участия в скандальной вечеринке артистка разделила на «до » и «после », она сравнила ее с нахождением под арестом.
На сегодняшний день концерты певицы разрешены далеко не во всех регионах. Например, группа людей из ультраправой организации «Русская община» попыталась сорвать концерт певицы в Ярославле. Активисты окружили ее на входе в концертный зал.
Клуб Mutabor
После «голой вечеринки» Ивлеевой Mutabor закрылся на 90 суток. А весной заведение решило сменить название. Представители клуба уточнили, что после переименовал заведение предстанет «в своем самом возвышенном образе». Теперь клуб называется ARMA.
Орлова
Бывшая солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова, которую Vacio обвинял в сливе видео с «голой вечеринке», не так давно сделала себе операцию по замене хрусталика в глазу. Певица давно страдала от проблем со зрением, передает Пятый канал.
Столь важным для нее шагом телеведущая поделилась в социальных сетях, отметив, что вмешательство врачей прошло успешно. Орлова также отметила, что ей стало лучше и она с нетерпением ждет, когда ей снимут повязку.
Собчак
У журналистки Ксении Собчак дела идут хорошо, несмотря на отмену мероприятий общей стоимостью около 15 миллионов рублей сразу после скандала с «голой вечеринкой». Журналистка продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью, попала на прямую линию президента Российской Федерации Владимира Путина, которая проходила 19 декабря. Собчак высоко оценила костюм российского лидера, в котором тот появился на мероприятии, отметив их схожесть во вкусах.
ГлюкoZа
Дела у российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом ГлюкoZа, идут не очень. Летом артистка опозорилась на концерте в Красноярске. Во время выступления певица неадекватно вела себя на сцене — чесалась, странно двигалась, не попадала в ноты.
В начале осени появились слухи о том, что Глюкоза на грани развода с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Однако муж ее не бросил, пара отметила 18 лет со дня свадьбы.
Также стало известно, что певица попала в негласный черный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу. Количество заказов на корпоративы с участием артистки также сократилось.
А в октябре Глюкозу заметили в московском аэропорту Шереметьево в неадекватном состоянии. Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские. Селебрити отказалась от медицинского освидетельствования. Ее задержали и оштрафовали.
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