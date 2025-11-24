Звание «Ветеран ЯНАО»: как получить статус, выплаты, льготы, изменения в 2026 году

Для статуса «Ветеран ЯНАО» мужчинам нужно проработать не менее 30 лет в округе Фото: Илья Московец © URA.RU

За многолетнюю и добросовестную работу в России гражданам положено звание «Ветеран труда». В Ямало-Ненецком автономном округе есть свой статус для работников с большим стажем — «Ветеран ЯНАО». Оба статуса дают обладателям ряд льгот. Что нужно, для получения звания и мер социальной поддержки от округа, читайте в материале URA.RU.

Что нужно, чтобы получить звание «Ветеран ЯНАО»

Для получения звания «Ветеран ЯНАО» не требуется наличие наград — основное условие это трудовой стаж в регионе. Для женщин установлен стаж 25 лет и более, для мужчин — 30 лет и более. Оленеводы, чумработницы, рыбаки и охотники могут работать на Ямале меньше на пять лет — от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин.

Что нужно, чтобы получить звание «Ветеран труда»

Звание «Ветеран труда» присваивается на федеральном уровне при общем стаже работы не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин (либо выслуга не менее 20 лет в госорганах). На получение звания влияет наличие орденов, медалей, почетных званий СССР или Российской Федерации. Также это наличие почетных грамот или благодарностей Президента России, ведомственных знаков отличия и стаж работы в одной сфере не менее 15 лет. Подать заявление на присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран ЯНАО» можно подать через сайт «Госуслуги» или через МФЦ.

Льготы для ветеранов ЯНАО в 2025 году

Для звания «Ветеран ЯНАО» доступна ежемесячная денежная выплата. С 1 января текущего года ее размер составляет 1413 рублей. Право на ее получение имеют ветераны труда после назначения им страховой пенсии по старости, а также ветераны труда (с 55-летнего возраста женщины и с 60-летнего — мужчины), получающие пенсии по другим основаниям или пожизненное содержание за работу (службу). Помимо выплаты — это компенсация за оплату услуг ЖКХ, льготная цена на проездной билет в пригородном пассажирском транспорте, бесплатный проезд в городском транспорте (для неработающих женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет). Для получения этой льготы нужно зарегистрировать действующую банковскую карту платежной системы «Мир» на сайте проекта «Единая карта жителя Ямала „Морошка“».

Льготы и компенсации для ветеранов труда

Ветеранам труда полагается компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, за пользование (наем) или содержание жилого помещения. Компенсация 50 % расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников), по оплате за коммунальные услуги: отопление, водо-, электро- и газоснабжение. Для получения компенсации нужно написать заявление и представить паспорт, удостоверение «Ветеран труда», документы, подтверждающие право владения или пользования жилым помещением, и другие. Важно: если человек имеет оба звания, получить льготы он может по линии одного из них (на выбор). Двойной размер выплат не предусмотрен.

Изменения в льготах для ветеранов ЯНАО с 2026 года

С 1 января 2026 года на Ямале для ветеранов ЯНАО будут упразднены ежемесячная денежная выплата в 1413 рублей и компенсация по оплате за услуги ЖКХ. Вместо них будет установлена ежемесячная выплата в сумме 3 000 тысяч рублей. Получать ее смогут обладатели звания из числа неработающих женщин с 50 лет, а также мужчин с 55 лет. При этом ветеранам Ямала, которым звание присвоено за работу оленеводами, чумработницами, рыбаками и охотниками, выплата будет назначаться независимо от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности.

Также с 1 января 2026 года для присвоения звания «Ветеран ЯНАО», помимо стажа работы на Ямале, будет необходимо предоставить наличие одной из наград, полученной в округе. Это могут быть профессиональные почетные звания ЯНАО, награды губернатора, медали, ордена или знаки отличия.

Почему могут отказать в получении звания «Ветеран труда»