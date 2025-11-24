Звание «Ветеран ЯНАО»: как получить статус, выплаты, льготы, изменения в 2026 году
Для статуса «Ветеран ЯНАО» мужчинам нужно проработать не менее 30 лет в округе
За многолетнюю и добросовестную работу в России гражданам положено звание «Ветеран труда». В Ямало-Ненецком автономном округе есть свой статус для работников с большим стажем — «Ветеран ЯНАО». Оба статуса дают обладателям ряд льгот. Что нужно, для получения звания и мер социальной поддержки от округа, читайте в материале URA.RU.
Что нужно, чтобы получить звание «Ветеран ЯНАО»
Для получения звания «Ветеран ЯНАО» не требуется наличие наград — основное условие это трудовой стаж в регионе. Для женщин установлен стаж 25 лет и более, для мужчин — 30 лет и более. Оленеводы, чумработницы, рыбаки и охотники могут работать на Ямале меньше на пять лет — от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин.
Что нужно, чтобы получить звание «Ветеран труда»
Звание «Ветеран труда» присваивается на федеральном уровне при общем стаже работы не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин (либо выслуга не менее 20 лет в госорганах). На получение звания влияет наличие орденов, медалей, почетных званий СССР или Российской Федерации. Также это наличие почетных грамот или благодарностей Президента России, ведомственных знаков отличия и стаж работы в одной сфере не менее 15 лет. Подать заявление на присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран ЯНАО» можно подать через сайт «Госуслуги» или через МФЦ.
Льготы для ветеранов ЯНАО в 2025 году
Для звания «Ветеран ЯНАО» доступна ежемесячная денежная выплата. С 1 января текущего года ее размер составляет 1413 рублей. Право на ее получение имеют ветераны труда после назначения им страховой пенсии по старости, а также ветераны труда (с 55-летнего возраста женщины и с 60-летнего — мужчины), получающие пенсии по другим основаниям или пожизненное содержание за работу (службу). Помимо выплаты — это компенсация за оплату услуг ЖКХ, льготная цена на проездной билет в пригородном пассажирском транспорте, бесплатный проезд в городском транспорте (для неработающих женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет). Для получения этой льготы нужно зарегистрировать действующую банковскую карту платежной системы «Мир» на сайте проекта «Единая карта жителя Ямала „Морошка“».
Льготы и компенсации для ветеранов труда
Ветеранам труда полагается компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, за пользование (наем) или содержание жилого помещения. Компенсация 50 % расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников), по оплате за коммунальные услуги: отопление, водо-, электро- и газоснабжение. Для получения компенсации нужно написать заявление и представить паспорт, удостоверение «Ветеран труда», документы, подтверждающие право владения или пользования жилым помещением, и другие. Важно: если человек имеет оба звания, получить льготы он может по линии одного из них (на выбор). Двойной размер выплат не предусмотрен.
Изменения в льготах для ветеранов ЯНАО с 2026 года
С 1 января 2026 года на Ямале для ветеранов ЯНАО будут упразднены ежемесячная денежная выплата в 1413 рублей и компенсация по оплате за услуги ЖКХ. Вместо них будет установлена ежемесячная выплата в сумме 3 000 тысяч рублей. Получать ее смогут обладатели звания из числа неработающих женщин с 50 лет, а также мужчин с 55 лет. При этом ветеранам Ямала, которым звание присвоено за работу оленеводами, чумработницами, рыбаками и охотниками, выплата будет назначаться независимо от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности.
Также с 1 января 2026 года для присвоения звания «Ветеран ЯНАО», помимо стажа работы на Ямале, будет необходимо предоставить наличие одной из наград, полученной в округе. Это могут быть профессиональные почетные звания ЯНАО, награды губернатора, медали, ордена или знаки отличия.
Почему могут отказать в получении звания «Ветеран труда»
Причинами отказа может быть несоответствие заявителя требованиям (по страховому стажу, уровню имеющихся наград), неполный пакет документов, не соответствующие требованиям документы, подача заявления не по месту регистрации, предоставление ложной информации или использование подложных документов. Каждого заявителя письменно уведомят о решении комиссии. Если принято отрицательное решение, причину подробно опишут со ссылками на законодательство РФ. Если гражданин не согласен, он может обжаловать его в суде.
