В Салехарде задержали председателя рыболовецкой артели и нескольких бизнесменов
С 2024 по 2025 годы злоумышленники получили доход свыше 30 миллионов рублей
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Председатель рыболовецкой артели и несколько индивидуальных предпринимателей подозреваются в сбыте немаркированной рыбной консервной продукции в Салехарде. Незаконный оборот, по данным полиции, принес им более 30 млн рублей за период с 2024 по 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба окружной полиции.
«В результате проведенных обысков на производстве и в магазинах розничной торговли оперативниками изъяты бухгалтерские документы, упаковочный материал без маркировки, а также более 5 500 единиц консервированной продукции, произведенной (в том числе) из рыбы, ареал обитания которой расположен в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа», — уточнили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
По данным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Салехарду, в схему были вовлечены руководитель артели и несколько бизнесменов, состоящих с ним в родственных связях. Они организовали хранение и продажу консервов без обязательной маркировки и информации о производителе. Реализация продукции велась на территории города через розничные точки.
Силовую поддержку задержаний обеспечили бойцы отряда специального назначения «СОБР» Управления Росгвардии по ЯНАО. Обыски прошли как на производственной базе, так и в магазинах. Всего правоохранители изъяли около полутора тонн консервов в таре без маркировки, а также документы, которые, по версии следствия, подтверждают объемы нелегального оборота.
Следственный отдел ОМВД России по г. Салехарду возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ о сбыте продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и круга причастных лиц. В отношении основного подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!