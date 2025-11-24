Логотип РИА URA.RU
Судебные приставы отправили домой нелегальных мигрантов в ЯНАО

Судебные приставы Ямала в ноябре выдворили 14 иностранцев
24 ноября 2025 в 10:05
Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по ЯНАО в ноябре 2025 года принудительно выдворили 14 иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления. 

«В ноябре 2025 года сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу осуществили выдворение в принудительном порядке двоих граждан Кыргызстана и одного гражданина Казахстана до пункта пропуска „Казанское“, находящегося на границе Тюменской области и Казахстана», — сообщается на сайте судебных приставов. В течение ноября Ямал и Россию принудительно покинули 14 иностранных граждан.

