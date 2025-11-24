Энергетики предлагают ямальцам списать пени
Списать пени можно до 31 декабря 2025 года
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В ЯНАО клиентам компании «Салехардэнерго» предлагают писать пени по долгам. Для этого нужно оплатить основные счета до конца года, сообщают в акционерном обществе.
«Уважаемые абоненты АО „Салехардэнерго“, мы запускаем ежегодную предновогоднюю акцию — списание пени», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в сети VK. Для списания пени клиентам необходимо полностью погасить основную задолженность до 31 декабря, подать в центр обслуживания заявление. Также необходимо убедиться в том, что нет долгов по другим услугам компании.
Ранее сообщалось, что в Салехарде достраивается новое административное здание для АО «Салехардэнерго». Сотрудники структурных подразделений переедут в новый офис на улице Объездной уже в начале 2026 года.
