Энергетики предлагают ямальцам списать пени

В ЯНАО клиентам компании «Салехардэнерго» предлагают писать пени по долгам. Для этого нужно оплатить основные счета до конца года, сообщают в акционерном обществе.

«Уважаемые абоненты АО „Салехардэнерго“, мы запускаем ежегодную предновогоднюю акцию — списание пени», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в сети VK. Для списания пени клиентам необходимо полностью погасить основную задолженность до 31 декабря, подать в центр обслуживания заявление. Также необходимо убедиться в том, что нет долгов по другим услугам компании.