В Новом Уренгое ввели плату за градостроительные слушания

24 ноября 2025 в 12:41
Администрация Нового Уренгоя утвердила тариф на организацию публичных слушаний

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила, сколько теперь нужно платить за проведение общественных обсуждений по вопросам строительства и использования земельных участков. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

«Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», — говорится в постановлении главы города Антона Колодина. 

Общая стоимость организации составит 8333 рубля. Из них 333 рубля — это подготовка документов, а остальные 8000 рублей — оплата обязательных публикаций: по 4000 рублей за объявление о начале слушаний и за размещение их результатов. Деньги будут поступать в городской бюджет. Новый порядок упорядочивает процесс обсуждения строительных проектов с жителями.

