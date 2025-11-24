В Новом Уренгое ввели плату за градостроительные слушания

Администрация Нового Уренгоя утвердила тариф на организацию публичных слушаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила, сколько теперь нужно платить за проведение общественных обсуждений по вопросам строительства и использования земельных участков. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

«Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», — говорится в постановлении главы города Антона Колодина.