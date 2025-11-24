В Новом Уренгое ввели плату за градостроительные слушания
Администрация Нового Уренгоя утвердила тариф на организацию публичных слушаний
Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила, сколько теперь нужно платить за проведение общественных обсуждений по вопросам строительства и использования земельных участков. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
«Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», — говорится в постановлении главы города Антона Колодина.
Общая стоимость организации составит 8333 рубля. Из них 333 рубля — это подготовка документов, а остальные 8000 рублей — оплата обязательных публикаций: по 4000 рублей за объявление о начале слушаний и за размещение их результатов. Деньги будут поступать в городской бюджет. Новый порядок упорядочивает процесс обсуждения строительных проектов с жителями.
