Происшествия

Криминал

В ЯНАО устроили показательный судебный процесс с участием школьников

24 ноября 2025 в 11:14
Молодой человек ранее привлекался к ответственности за то, что избил полицейского

Молодой человек ранее привлекался к ответственности за то, что избил полицейского

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) прошел показательный судебный процесс над 26-летним фигурантом, которого обвиняли в нанесении побоев. Молодой человек ударил знакомого по лицу. На заседание пригласили местных старшеклассников из правового класса, сообщает окружная прокуратура. Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за избиение полицейского. 

«Установлено, что в январе текущего года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из магазинов города, увидел своего знакомого и на почве личных неприязненных отношений с силой нанес ему удар рукой по лицу, чем причинил потерпевшему физическую боль»,  — сообщается в релизе надзорного органа. Судебный процесс над 26-летним молодым человеком прошел как показательный. 

По данным источника, одно из заседаний провели с участием учеников 10 правового класса старшей школы «Высотка». Дети смогли ознакомиться с порядком рассмотрения уголовных дел в суде и расширить свой кругозор.

Подсудимого признали виновным в нанесении побоев. Ранее злоумышленники был судим за применение насилия в отношении представителя власти и отбывал наказание в колонии-поселении, откуда освободился в декабре 2024 года. «Виновному назначено наказание, не связанное с лишением свободы, в срок этого наказания зачтено время содержания подсудимого под стражей, и он освобожден из-под стражи после провозглашения приговора», — поясняют в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.

