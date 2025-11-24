В ЯНАО устроили показательный судебный процесс с участием школьников

Молодой человек ранее привлекался к ответственности за то, что избил полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) прошел показательный судебный процесс над 26-летним фигурантом, которого обвиняли в нанесении побоев. Молодой человек ударил знакомого по лицу. На заседание пригласили местных старшеклассников из правового класса, сообщает окружная прокуратура. Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за избиение полицейского.

«Установлено, что в январе текущего года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из магазинов города, увидел своего знакомого и на почве личных неприязненных отношений с силой нанес ему удар рукой по лицу, чем причинил потерпевшему физическую боль», — сообщается в релизе надзорного органа. Судебный процесс над 26-летним молодым человеком прошел как показательный.

По данным источника, одно из заседаний провели с участием учеников 10 правового класса старшей школы «Высотка». Дети смогли ознакомиться с порядком рассмотрения уголовных дел в суде и расширить свой кругозор.

